Кухарчук описал Юрана тремя словами

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук высказался об экстренной операции тренера Сергея Юрана.
– Что произошло с Юраном? Камни в почках были?
– Да, камни в почках. Главное, что сейчас все хорошо – жив, здоров.
– Опишите Юрана тремя словами.
– Амбициозный, эмоциональный, прямой – все говорит в лицо.
- Юрана экстренно прооперировали в ночь на 8 сентября.
- Хирургическое вмешательство потребовалось для удаления камней из почек.
- Врачи были против, чтоб Юран был на скамейке в матче с «Динамо», но он пренебрег рекомендацией.
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Источник: «РБ Спорт»