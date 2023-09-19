Кухарчук описал Юрана тремя словами

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук высказался об экстренной операции тренера Сергея Юрана.

– Что произошло с Юраном? Камни в почках были?

– Да, камни в почках. Главное, что сейчас все хорошо – жив, здоров.

– Опишите Юрана тремя словами.

– Амбициозный, эмоциональный, прямой – все говорит в лицо.

Юрана экстренно прооперировали в ночь на 8 сентября.

Хирургическое вмешательство потребовалось для удаления камней из почек.

Врачи были против, чтоб Юран был на скамейке в матче с «Динамо», но он пренебрег рекомендацией.

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