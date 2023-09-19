Кухарчук описал Юрана тремя словами

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук высказался об экстренной операции тренера Сергея Юрана.

– Что произошло с Юраном? Камни в почках были?

– Да, камни в почках. Главное, что сейчас все хорошо – жив, здоров.

– Опишите Юрана тремя словами.

– Амбициозный, эмоциональный, прямой – все говорит в лицо.