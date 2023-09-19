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    Кухарчук описал Юрана тремя словами

    Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук высказался об экстренной операции тренера Сергея Юрана.

    – Что произошло с Юраном? Камни в почках были?

    – Да, камни в почках. Главное, что сейчас все хорошо – жив, здоров.

    – Опишите Юрана тремя словами.

    – Амбициозный, эмоциональный, прямой – все говорит в лицо.

    • Юрана экстренно прооперировали в ночь на 8 сентября.
    • Хирургическое вмешательство потребовалось для удаления камней из почек.
    • Врачи были против, чтоб Юран был на скамейке в матче с «Динамо», но он пренебрег рекомендацией.

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    Источник: «РБ Спорт»

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