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    • «Показания были экстренные»: «Пари НН» сообщил, что Юран перенес операцию

    «Показания были экстренные»: «Пари НН» сообщил, что Юран перенес операцию

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был прооперирован 8 сентября.

    «Будь здоров, Сергей Николаевич!

    Знаю, что будет рождаться много слухов, если не дать официальную информацию. Но именно эта информация соответствует действительности. Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды «Пари НН», был прооперирован в одной из клиник.

    Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведен в обычную палату. Держу на контроле период его реабилитации. Тренировочный процесс в команде не остановлен.

    Прошу любителей недоверчиво искать другие причины, воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней», – говорится в заявлении клуба.

    • «Пари НН» идет на 8-м месте в РПЛ.
    • Клуб набрал 10 очков в 7 турах.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5566

      PAREVG. 17 минут назад

      Здоровья ему!!!!
      Судя по описанию; экстренная ситуация, теперь нормально, и в обычной палате - скорее всего аппендицит, или грыжа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18731

      DVOK68 1 час назад

      Выздоровления,Сергей!И возвращения в Футбол!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 1 час назад

      Что за экстренные показатели? Могли бы опубликовать причину госпитализации.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25120

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Выздоравливай, Сергей! Слава Богу, что всё обошлось.

      2
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