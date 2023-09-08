«Показания были экстренные»: «Пари НН» сообщил, что Юран перенес операцию

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был прооперирован 8 сентября.

«Будь здоров, Сергей Николаевич!

Знаю, что будет рождаться много слухов, если не дать официальную информацию. Но именно эта информация соответствует действительности. Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды «Пари НН», был прооперирован в одной из клиник.

Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведен в обычную палату. Держу на контроле период его реабилитации. Тренировочный процесс в команде не остановлен.

Прошу любителей недоверчиво искать другие причины, воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней», – говорится в заявлении клуба.