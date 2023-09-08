Названа причина экстренной операции Юрана

Стало известно, почему главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану потребовалась экстренная операция.

«Сергею Юрану провели операцию по удалению камней из почек. Юран почувствовал себя плохо 6 сентября. Ему пришлось вызвать скорую. Врачи осмотрели тренера «Нижнего Новгорода», но от госпитализации он отказался.

На следующий день Юрану стало хуже и он сам поехал в одну из московских частных клиник, где и был прооперирован», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».