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    Названа причина экстренной операции Юрана

    Стало известно, почему главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану потребовалась экстренная операция.

    «Сергею Юрану провели операцию по удалению камней из почек. Юран почувствовал себя плохо 6 сентября. Ему пришлось вызвать скорую. Врачи осмотрели тренера «Нижнего Новгорода», но от госпитализации он отказался.

    На следующий день Юрану стало хуже и он сам поехал в одну из московских частных клиник, где и был прооперирован», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • «Пари НН» идет на 8-м месте в РПЛ.
    • Нижегородцы набрали 10 очков в 7 турах.
    • Юран возглавляет команду с апреля.

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    Источник: «Мутко против»

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    08.09.2023 16:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6432

      ySS 11 часов назад

      Здоровья, Серёга!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3929

      шахта Заполярная 13 часов назад

      Здоровья. Камни в почках это очень не приятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1332

      k611 13 часов назад

      Здоровья и скорейшего выздоровления!

      3
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      Рейтинг: -74

      diamondfan 13 часов назад

      Сказки!

      0
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