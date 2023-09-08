Названа причина экстренной операции Юрана

Стало известно, почему главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану потребовалась экстренная операция.
«Сергею Юрану провели операцию по удалению камней из почек. Юран почувствовал себя плохо 6 сентября. Ему пришлось вызвать скорую. Врачи осмотрели тренера «Нижнего Новгорода», но от госпитализации он отказался.
На следующий день Юрану стало хуже и он сам поехал в одну из московских частных клиник, где и был прооперирован», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».
- «Пари НН» идет на 8-м месте в РПЛ.
- Нижегородцы набрали 10 очков в 7 турах.
- Юран возглавляет команду с апреля.
Источник: «Мутко против»