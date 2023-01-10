В «Химках» прокомментировали уход Глушакова и Кухарчука

Исполнительный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал будущее футболистов, которые не поехали на первый сбор клуба

«Команду покидает восемь-девять футболистов? О такой информации преждевременно говорить. Команда и тренерские штаб сконцентрированы на первых сборах, по итогам которых станет понятно, как дальше будет строиться наш состав.

Мы действительно расторгли трудовой договор с Кухарчуком и Глушаковым по соглашению сторон.

Те футболисты, которые не поехали с командой на сбор в Турции, необязательно покинут ее. У них действующие контракты и в конце январе мы определимся с составом, кто придет, а кто уйдет из клуба», – сказал Оленев.

«Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.

Команда набрала 12 очков в 17 турах.

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