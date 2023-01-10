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    В «Химках» прокомментировали уход Глушакова и Кухарчука

    Исполнительный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал будущее футболистов, которые не поехали на первый сбор клуба

    «Команду покидает восемь-девять футболистов? О такой информации преждевременно говорить. Команда и тренерские штаб сконцентрированы на первых сборах, по итогам которых станет понятно, как дальше будет строиться наш состав.

    Мы действительно расторгли трудовой договор с Кухарчуком и Глушаковым по соглашению сторон.

    Те футболисты, которые не поехали с командой на сбор в Турции, необязательно покинут ее. У них действующие контракты и в конце январе мы определимся с составом, кто придет, а кто уйдет из клуба», — сказал Оленев.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5782

      Enter2006 2 часа назад

      Николай Оленев - ты олень и Химки развалены.
      Если ты этого не видишь - то ты слепой олень!

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      Рейтинг: +856

      г.Онега > Enter2006 2 часа назад

      скоро химок не станет как и тамбова ))

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