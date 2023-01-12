Кухарчук стал игроком «Торпедо». Клуб объявил о подписании стихотворением

«Торпедо» подписало контракт с экс-полузащитником «Химок» Ильей Кухарчуком.

Соглашение с футболистом рассчитано на 1,5 года. Кухарчук будет выступать за «Химки» под 11-м номером.

«Торпедо» объявило о переходе Кухарчука с помощью стихотворения.

«Клуб традиций богатейших —

Тут найдeшь ты счастье!

Поздравляем, стал теперь ты

Нашей семьи частью!» – написала пресс-служба «Торпедо» в телеграме.

Кухарчук попрощался с «Химками», опубликовав стих про команду.

32-летний игрок выступал за «Химки» с января 2019 года.

Он провел 100 матчей, забил 20 голов и сделал 14 ассистов.

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