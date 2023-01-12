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    Кухарчук стал игроком «Торпедо». Клуб объявил о подписании стихотворением

    «Торпедо» подписало контракт с экс-полузащитником «Химок» Ильей Кухарчуком.

    Соглашение с футболистом рассчитано на 1,5 года. Кухарчук будет выступать за «Химки» под 11-м номером.

    «Торпедо» объявило о переходе Кухарчука с помощью стихотворения.

    «Клуб традиций богатейших —

    Тут найдeшь ты счастье!

    Поздравляем, стал теперь ты

    Нашей семьи частью!» – написала пресс-служба «Торпедо» в телеграме.

    • Кухарчук попрощался с «Химками», опубликовав стих про команду.
    • 32-летний игрок выступал за «Химки» с января 2019 года.
    • Он провел 100 матчей, забил 20 голов и сделал 14 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    Сегодня, 13:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20626

      derrik2000 44 минуты назад

      Кухарчук - серьёзное усиление для Торпедо: на поле не филонит, старается по возможности других подстраховывать.
      Если к ним перейдут все, от кого Химки отказались, то тогда автозаводцы, возможно, не вылетят в ФНЛ.

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