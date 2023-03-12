Кухарчук: «Понимаю, что люди недовольны зарплатами футболистов. Каждый зарабатывает, чем может»

Игрок «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о зарплатах российских футболистов.

«Я стараюсь не трогать эту тему. Понятно, что люди недовольны, мне на жизнь хватает. Я понимаю людей, которые зарабатывают меньше нас, а должны больше — врачи, которые спасают жизни, и так далее.

Таких профессий много. В этот вопрос надо вникать глобально, после игры тяжело рассуждать. Каждый зарабатывает чем он может. Дай бог, чтобы у каждого человека заработная плата была такой, которую он хочет», – сказал Кухарчук.

32-летний игрок стоит 600 тысяч евро.

Трофеев в его карьере нет.

В сезоне РПЛ у Кухарчука 9 матчей, 2 гола, ассист.

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