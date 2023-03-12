Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кухарчук: «Понимаю, что люди недовольны зарплатами футболистов. Каждый зарабатывает, чем может»

    Игрок «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о зарплатах российских футболистов.

    «Я стараюсь не трогать эту тему. Понятно, что люди недовольны, мне на жизнь хватает. Я понимаю людей, которые зарабатывают меньше нас, а должны больше — врачи, которые спасают жизни, и так далее.

    Таких профессий много. В этот вопрос надо вникать глобально, после игры тяжело рассуждать. Каждый зарабатывает чем он может. Дай бог, чтобы у каждого человека заработная плата была такой, которую он хочет», – сказал Кухарчук.

    • 32-летний игрок стоит 600 тысяч евро.
    • Трофеев в его карьере нет.
    • В сезоне РПЛ у Кухарчука 9 матчей, 2 гола, ассист.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Сазонову вручили чемпионскую медаль после прохода «Зенита»
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США 20
    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2023 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11