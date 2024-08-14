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Кухарчук: «В «Анжи» выдавали деньги в пакетах»

14 августа 2024, 15:35
2

Бывший игрок «Анжи» Илья Кухарчук вспомнил, как выдавали в клубе зарплату.

«Если говорить про первый сезон, там была наличка. На тот момент у меня была очень большая зарплата для 19-летнего пацана. Сколько? Не скажу. Бухгалтерия приезжала прямо на базу и выдавала деньги в целлофановых пакетах. Я все складировал дома в сумке, сумка в шкафу, шкаф – под замком.

А когда в следующем сезоне начался звездный «Анжи», когда мы переехали в Москву и тренировались на базе в Раменском, зарплату перечисляли уже на карту, хотя премиальные выдавали наликом после игр», – сказал Кухарчук.

  • 34-летний игрок стоит 250 тысяч евро.
  • Больше всего матчей в карьере он провел за «Химки» (100 игр, 20 голов, 14 ассистов).
  • Кухарчук принадлежит «Пари НН», но выступает за «Ротор» на правах аренды.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Нижний Новгород Ротор Кухарчук Илья
Комментарии (2)
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Валя Ромашина
1723728230
Сейчас выдают в мешках .
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