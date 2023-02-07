«Лежим на процедурах, заходит батюшка, окропляет все святой водой. Мирзов пытался укрыться шторой». Кухарчук – о «Химках»

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Футболист «Химок» Резиуан Мирзов покинул турецкий сбор команды. У него проблемы со здоровьем.
Изыди, сотона, бггг
Экс-полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о своем отношении к инициативе подмосковного клуба пригласить священника на домашний стадион.
– В октябре «Химки» после серии из 13 поражений приглашали батюшку, чтобы освятил стадион, раздевалки и прочее. Участвовали в акции?
– На тренировке тогда не присутствовал, восстанавливался. Но был на базе, где меня батюшка и освятил.
– Он вас нашел или вы его?
– Лежим на процедурах с Мирзовым, заходит батюшка, окропляет все вокруг святой водой. Я-то ладно, а Резиуану стало не по себе, пытался укрыться шторой, никак не ожидал. Святая вода все равно на него попала.
Говорю священнику: «Не могли бы приостановить процесс? Здесь есть последователь другой религии». Но батюшка к тому моменту уже успел освятить комнату и ушел.
На самом деле плохого в этом не вижу. Всегда освящал квартиру, машину.
Футбольная база? Почему бы нет? Как это преподнесли в публичной сфере, другой вопрос, но дело богоугодное.
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