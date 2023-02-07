«Лежим на процедурах, заходит батюшка, окропляет все святой водой. Мирзов пытался укрыться шторой». Кухарчук – о «Химках»

Экс-полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о своем отношении к инициативе подмосковного клуба пригласить священника на домашний стадион.

– В октябре «Химки» после серии из 13 поражений приглашали батюшку, чтобы освятил стадион, раздевалки и прочее. Участвовали в акции?

– На тренировке тогда не присутствовал, восстанавливался. Но был на базе, где меня батюшка и освятил.

– Он вас нашел или вы его?

– Лежим на процедурах с Мирзовым, заходит батюшка, окропляет все вокруг святой водой. Я-то ладно, а Резиуану стало не по себе, пытался укрыться шторой, никак не ожидал. Святая вода все равно на него попала.

Говорю священнику: «Не могли бы приостановить процесс? Здесь есть последователь другой религии». Но батюшка к тому моменту уже успел освятить комнату и ушел.

На самом деле плохого в этом не вижу. Всегда освящал квартиру, машину.

Футбольная база? Почему бы нет? Как это преподнесли в публичной сфере, другой вопрос, но дело богоугодное.

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