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    «Лежим на процедурах, заходит батюшка, окропляет все святой водой. Мирзов пытался укрыться шторой». Кухарчук – о «Химках»

    Экс-полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о своем отношении к инициативе подмосковного клуба пригласить священника на домашний стадион.

    – В октябре «Химки» после серии из 13 поражений приглашали батюшку, чтобы освятил стадион, раздевалки и прочее. Участвовали в акции?

    – На тренировке тогда не присутствовал, восстанавливался. Но был на базе, где меня батюшка и освятил.

    – Он вас нашел или вы его?

    – Лежим на процедурах с Мирзовым, заходит батюшка, окропляет все вокруг святой водой. Я-то ладно, а Резиуану стало не по себе, пытался укрыться шторой, никак не ожидал. Святая вода все равно на него попала.

    Говорю священнику: «Не могли бы приостановить процесс? Здесь есть последователь другой религии». Но батюшка к тому моменту уже успел освятить комнату и ушел.

    На самом деле плохого в этом не вижу. Всегда освящал квартиру, машину.

    Футбольная база? Почему бы нет? Как это преподнесли в публичной сфере, другой вопрос, но дело богоугодное.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Таврида 1 час назад

      Предыдущая новость:
      Футболист «Химок» Резиуан Мирзов покинул турецкий сбор команды. У него проблемы со здоровьем.
      Изыди, сотона, бггг

      1
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    • ...
      Рейтинг: +607

      Теркчанин 1 час назад

      относиться к этому не более чем к холодному "душу".

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