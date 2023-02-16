Кухарчук признался, что уговаривал Глушакова перейти в «Торпедо»

Полузащитник Илья Кухарчук признался, что уговаривал хавбека «Пари НН» Дениса Глушакова перейти в «Торпедо».

— Не уговаривали ли Глушакова перейти в «Торпедо»?

— Я с ним общаюсь, у меня был диалог по поводу этого. Всего раскрывать не буду, но такая возможность была. Он сейчас в «Пари НН», думаю, что это тоже хороший вариант для него. Желаю ему удачи, успехов и обойтись без травм.

Кухарчук и Глушаков до зимы играли за «Химки».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!