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  • Кухарчук признался, что уговаривал Глушакова перейти в «Торпедо»

Кухарчук признался, что уговаривал Глушакова перейти в «Торпедо»

16 февраля 2023, 16:47

Полузащитник Илья Кухарчук признался, что уговаривал хавбека «Пари НН» Дениса Глушакова перейти в «Торпедо».

— Не уговаривали ли Глушакова перейти в «Торпедо»?

— Я с ним общаюсь, у меня был диалог по поводу этого. Всего раскрывать не буду, но такая возможность была. Он сейчас в «Пари НН», думаю, что это тоже хороший вариант для него. Желаю ему удачи, успехов и обойтись без травм.

  • Кухарчук и Глушаков до зимы играли за «Химки».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо Нижний Новгород Глушаков Денис Кухарчук Илья
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