Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кухарчук признался, что уговаривал Глушакова перейти в «Торпедо»

    Полузащитник Илья Кухарчук признался, что уговаривал хавбека «Пари НН» Дениса Глушакова перейти в «Торпедо».

    — Не уговаривали ли Глушакова перейти в «Торпедо»?

    — Я с ним общаюсь, у меня был диалог по поводу этого. Всего раскрывать не буду, но такая возможность была. Он сейчас в «Пари НН», думаю, что это тоже хороший вариант для него. Желаю ему удачи, успехов и обойтись без травм.

    • Кухарчук и Глушаков до зимы играли за «Химки».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Глушаков сообщил, что был близок к переходу в «Хатайспор» за день до землетрясения в Турции
    Быстров высмеял слова Глушакова о том, что весной он будет хоронить команды РПЛ 3
    Глушаков рассказал, в какую страну мог перейти вместо «Пари НН» 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11