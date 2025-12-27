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Алан Дзагоев
Новости
Алан Дзагоев - новости
Завершил карьеру
17 июня 1990 (36), Беслан
#66 | Полузащитник
179 см | 70 кг
Россия
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Публикации
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
13 сентября
1
Видео
Слуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
4 сентября
12
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Дзагоев сказал, когда попрощался с мечтой о европейской карьере
21 апреля
2
Дзагоев хотел уйти из ЦСКА: «Судьба могла сложиться по-другому»
21 апреля
Дзагоев объяснил уникальность Вагнера Лава
21 апреля
1
Дзагоев раскрыл, как себя чувствует борющийся с раком Алдонин
21 апреля
1
Дзагоев рассказал о переходе на другую работу внутри ЦСКА
21 апреля
4
Дзагоев объяснил, почему ЦСКА отказался от Луиса Энрике, перешедшего в «Зенит»
21 апреля
7
Слуцкий подробно рассказал о своих конфликтах с игроками ЦСКА
31 марта
1
Дзагоев прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Краснодаром»
5 марта
Видео
Дзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
10 февраля
3
Игрок обматерил Слуцкого и не пожал руку после замены
8 февраля
10
Дзагоев одним словом описал состояние Алдонина, борющегося с раком
2025.12.27 23:11
Думбия – о Дзагоеве: «Можно было хрясь – и по голове отвесить подзатыльник»
2025.12.01 23:25
Кисляк сказал, кто талантливее – он или Дзагоев
2025.10.14 12:55
1
Дзагоев объяснил, почему Вагнер Лав способен помочь ЦСКА
2025.05.18 23:34
Дзагоев и Рязанцев на месяц уезжают в Южную Америку: известна цель
2025.01.12 10:13
5
Дзагоев подробно рассказал о своей работе в ЦСКА
2024.12.28 10:10
3
Дзагоев вспомнил, как Газзаев довел его до слез
2024.12.28 07:36
Акинфеев высказался о бывшем одноклубнике Дзагоеве
2024.12.27 23:23
2
Фото
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам
2024.12.04 09:30
1
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Сердеров рассказал о роли случайности в развитии карьеры Дзагоева
2024.10.26 17:10
3
Дзагоев пройдет обучение на тренера
2024.10.21 13:10
Дзагоев допустил переход Файзуллаева в Ла Лигу
2024.08.07 10:51
2
Дзагоев назвал два европейских клуба, которые делали ему предложения
2024.08.06 13:50
2
Дзагоев раскритиковал «Динамо»: «Не могу представить подобное в ЦСКА»
2024.08.05 19:07
11
Дзагоев назвал трех игроков РПЛ, которых он хотел бы видеть в ЦСКА
2024.08.05 16:40
3
1
2
3
4
5
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Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
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Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
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