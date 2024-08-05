Дзагоев назвал трех игроков РПЛ, которых он хотел бы видеть в ЦСКА

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев определил трех футболистов из других клубов РПЛ, которых он бы пригласил в состав армейцев.

– Если бы у тебя была возможность позвать сейчас в ЦСКА трех игроков из РПЛ, кого бы ты подписал?

– Так... Вендел. Потом молодой бразилец из «Зенита». Педро. Блин, машина, конечно! Обыграть один в один для него вообще не проблема. Так он может пройти и двоих, и троих. Крутит, вертит, что хочет, то и делает.

– Так, два уже из «Зенита».

– Ну а что делать? Питерцы покупают игроков за бешеные деньги. Само собой, там уровень очень серьезный.

Третий – Кордоба. Для «Краснодара» он – полкоманды. Спиной прикрывает, один в один обыгрывает, может убежать. Голы забивает, в отборе хорош. Очень стоящий футболист.

– То есть ты его ставишь выше Тюкавина?

– Да. Тюкавин мне тоже нравится. Но Кордоба – машина. А сколько мячей он сохраняет? Когда «Краснодар» отбивается, играет на вынос, он прикрывает корпусом. Как минимум фол на себе заработает.

А еще может развернуть защитника, убежать от него и забить! Это очень важно, когда всей команде тяжело, а нападающий сохраняет впереди мячи после выноса и дает партнерам время продышаться.