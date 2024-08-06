Дзагоев назвал два европейских клуба, которые делали ему предложения

Алан Дзагоев рассказал о несостоявшемся трансфере в Европу.

– Тебя с Акинфеевым объединяет одна особенность в карьере: оба так и не поиграли в Европе. Никогда не разговаривали на эту тему?

– Нет. Он же как-то говорил: зачем мне было уезжать? В ЦСКА он постоянно играл в Лиге чемпионов. В РПЛ бился за первые-вторые места. Не думаю, что Игорь чем-то недоволен.

У меня были сожаления по поводу того, что в молодом возрасте не перешел в «Челси» или «Штутгарт». Но когда закончил играть, оценил свою карьеру. По-моему, она получилась хорошей. Да, могла быть лучше. Но есть что вспомнить, есть что рассказать (улыбается).

– Тебя же и «Тоттенхэм» звал?

– Нет. Конкретика была только от «Челси» и «Штутгарта». Про «Тоттенхэм» писали, да. Я тоже ждал предложения оттуда, но так и не дождался (улыбается).

– После твоего дубля в ворота «Депортиво» в Кубке УЕФА в 2008 году в испанской прессе появились публикации о том, что Дзагоев интересен мадридскому «Реалу».

– Помню, тогда еще Зидан приехал в Москву в качестве спортивного директора «Реала», его позвали на телевидение и спросили: «Вы за Дзагоевым следите, будете подписывать?»

Он прямо ответил: «Дзагоев – хороший игрок. Но мы его кандидатуру не рассматриваем». Это еще хорошо, что он в принципе знал, кто я такой (смеется).