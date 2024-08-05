Дзагоев раскритиковал «Динамо»: «Не могу представить подобное в ЦСКА»

Алан Дзагоев недоволен тем, как «Динамо» прекратило сотрудничество с вратарем Антоном Шуниным.
– «Динамо» не продлило контракт с Антоном Шуниным после 17 лет в клубе. Договориться о работе в менеджменте, как вышло у тебя с ЦСКА, тоже пока не удалось...
– Я этого не понимаю. Не знаю всех тонкостей переговоров, но когда легенда клуба уходит просто так, без прощального матча, при этом хочет остаться в структуре клуба, то не предложить достойную должность – это не дело.
Шунин 17 лет играл за «Динамо», и ему не нашлось работы рядом с основной командой? Не могу представить, чтобы что-то подобное произошло в ЦСКА. Видимо, в нашем клубе лучше относятся к своим легендам.
- Шунин дебютировал за главную команду «Динамо» в апреле 2007-го.
- С тех пор он провел 366 матчей и пропустил 408 голов.
- Голкипер находился в системе столичного клуба с 1994 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»