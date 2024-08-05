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  • Дзагоев раскритиковал «Динамо»: «Не могу представить подобное в ЦСКА»

Дзагоев раскритиковал «Динамо»: «Не могу представить подобное в ЦСКА»

5 августа 2024, 19:07
11

Алан Дзагоев недоволен тем, как «Динамо» прекратило сотрудничество с вратарем Антоном Шуниным.

– «Динамо» не продлило контракт с Антоном Шуниным после 17 лет в клубе. Договориться о работе в менеджменте, как вышло у тебя с ЦСКА, тоже пока не удалось...

– Я этого не понимаю. Не знаю всех тонкостей переговоров, но когда легенда клуба уходит просто так, без прощального матча, при этом хочет остаться в структуре клуба, то не предложить достойную должность – это не дело.

Шунин 17 лет играл за «Динамо», и ему не нашлось работы рядом с основной командой? Не могу представить, чтобы что-то подобное произошло в ЦСКА. Видимо, в нашем клубе лучше относятся к своим легендам.

  • Шунин дебютировал за главную команду «Динамо» в апреле 2007-го.
  • С тех пор он провел 366 матчей и пропустил 408 голов.
  • Голкипер находился в системе столичного клуба с 1994 года.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Шунин Антон Дзагоев Алан
Комментарии (11)
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acor94
1722875048
Поэтому тебя с позором погнали на Кипр?)
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BRO_football
1722879104
Ну играл за Динамо, а дальше что? Чем он может быть полезен клубу? У Шунина есть какие-то глубокие познания в футболе или в менеджменте? Может, он дипломированный специалист? Или просто хотел по блату устроится, чтобы ничем важным не заниматься и зарплату получать? Видимо, в ЦСКА процветает кумовство, поэтому там так легко легендам устроится на работу. В Динамо такого нет
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GreyDM
1722882785
Гафин и иже с ним - ******.
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Роман-Зубцов-google
1723022713
Ну оставили например Паршивлюка , тренировать защиту. Какой из него тренер он как игрок то довольно посредственный, ну чему он там их может научить, какую защиту выстроить ‍♂️
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