Дзагоев раскритиковал Евро-2024

Экс-полузащитнику сборной России Алану Дзагоеву не понравился прошедший в Германии чемпионат Европы.

«Максимально неинтересный чемпионат Европы! Как по содержанию игр, так и в целом по уровню футбола. Да, были отдельные матчи, но вообще это худший Евро за последнее время.

Мне кажется, убили конкуренцию, когда увеличили количество команд. Порадовали грузины. А остальные...

Какие-то игры начинал смотреть – и просто неинтересно! Включил Нидерланды с Англией, на 15-й минуте счет уже 1:1. А после 25-й содержание игры было таким, что спать захотелось», – сказал Дзагоев.