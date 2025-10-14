Кисляк сказал, кто талантливее – он или Дзагоев

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сравнил себя с Аланом Дзагоевым.
«Кто талантливее: я или Дзагоев? Конечно, Алан. Дзагоев – легенда. Он показывал очень сильный футбол, был сверхфутболистом. Не зря его звали топовые европейские команды.
Когда Алан после «Рубина» пришел к нам, я уже подпускался к основе. Провели несколько тренировок, и я офигел, какой уровень показывал Дзагоев, когда уже был близок к завершению.
По силам ли повторить этот уровень? Конечно. Я стремлюсь к этому, пытаюсь совершенствоваться», – сказал Кисляк.
- 20-летний Кисляк провел в этом сезоне 11 матчей, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: Sport24