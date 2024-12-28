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    Дзагоев вспомнил, как Газзаев довел его до слез

    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал об игре за московскую команду под руководством Валерия Газзаева.

    «Газзаев меня вызывал почти после каждой игры. Разговор был, чтобы не зазнавался. Обижался на него? Как сказать. Валерий Георгиевич пихал прилично.

    Помню, играли с «Амкаром» на выезде, это была примерно моя третья игра, закончилась 3:3. Развивалась игра так: выигрывали 1:0, потом проигрывали 1:3. На последних минутах был момент, что я принял мяч, а [рядом] Вагнер, слева забегает Жирков. Я его не увидел и отдал Вагнеру. Если бы отдал Жиркову, он был вышел один на один.

    После игры такая пиханина была, у меня слезы пошли, но уже после. Требования были очень большие», – сказал Дзагоев.

    • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Газзаев возглавлял клуб с 2004 по 2008-й. При нем армейцы выиграли Кубок УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    28.12.2024 07:36
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