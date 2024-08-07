Дзагоев допустил переход Файзуллаева в Ла Лигу

Тренер-селекционер ЦСКА Алан Дзагоев считает, что полузащитник Аббосбек Файзуллаев может перейти в топовый европейский клуб через год или два.

– Какие рынки селекционеры ЦСКА прежде всего отсматривают? Какие регионы?

– Везде смотрим. И в Уругвае, и в Бразилии, и в Чили, и в Мексике. Я, например, ездил в Египет, там следил за футболистами. Смотрим марокканцев. Есть интересные иранцы. Везде могут быть способные ребята.

У узбеков сейчас хорошее поколение. В мае они играли в финале Кубка Азии U23 против Японии. Смотрел тот матч. Два-три парня в целом понравились.

– Ты упомянул узбеков. Не удивишься, если зимой или следующим летом Файзуллаев уедет в топовый европейский клуб?

– Не удивлюсь.

– В команду какого уровня?

– Не в «Барселону», но в клуб, который идет на пятом-шестом месте.

– В «Реал Сосьедад»?

– Например. Если Аббос продолжит играть на том же уровне, то через год-два мы можем уже не увидеть его в ЦСКА.