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Дзагоев допустил переход Файзуллаева в Ла Лигу

7 августа 2024, 10:51
2

Тренер-селекционер ЦСКА Алан Дзагоев считает, что полузащитник Аббосбек Файзуллаев может перейти в топовый европейский клуб через год или два.

– Какие рынки селекционеры ЦСКА прежде всего отсматривают? Какие регионы?

– Везде смотрим. И в Уругвае, и в Бразилии, и в Чили, и в Мексике. Я, например, ездил в Египет, там следил за футболистами. Смотрим марокканцев. Есть интересные иранцы. Везде могут быть способные ребята.

У узбеков сейчас хорошее поколение. В мае они играли в финале Кубка Азии U23 против Японии. Смотрел тот матч. Два-три парня в целом понравились.

– Ты упомянул узбеков. Не удивишься, если зимой или следующим летом Файзуллаев уедет в топовый европейский клуб?

– Не удивлюсь.

– В команду какого уровня?

– Не в «Барселону», но в клуб, который идет на пятом-шестом месте.

– В «Реал Сосьедад»?

– Например. Если Аббос продолжит играть на том же уровне, то через год-два мы можем уже не увидеть его в ЦСКА.

  • 20-летний Файзуллаев сыграл за московский клуб в этом сезоне 1 матч.
  • Он пропустил начало сезона в России из-за участия в Олимпийских играх в составе сборной Узбекистана.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Файзуллаев Аббосбек
Комментарии (2)
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Чистоспорт
1723062422
Не, а на самом деле... Мы его купили? Купили. Узбекистан - наш? Наш. Никуда не денется. Если что , наймём новых нищих героев и начнём новое СВО с узбекскими неонацистами. Файзулаев - он же русский, просто не совсем, и не понимает этого.
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