Дзагоев – о завершении карьеры: «Ни разу не тянет на поле»

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев сообщил, что не жалеет об окончании карьеры.

– Олег Иванов в интервью нам рассказывал, что отговаривал вас завершать карьеру. Вы отпустили для себя роль футболиста?

– Давным давно. Вообще ни разу не жалею о своeм решении. Ни разу не тянет на поле. Сыграл матч легенд – пять дней ноги болели. В чeм удовольствие?