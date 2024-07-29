Дзагоев – о завершении карьеры: «Ни разу не тянет на поле»

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев сообщил, что не жалеет об окончании карьеры.
– Олег Иванов в интервью нам рассказывал, что отговаривал вас завершать карьеру. Вы отпустили для себя роль футболиста?
– Давным давно. Вообще ни разу не жалею о своeм решении. Ни разу не тянет на поле. Сыграл матч легенд – пять дней ноги болели. В чeм удовольствие?
- В 2008-2022 годы Дзагоев был в ЦСКА.
- В 395 матчах у Алана 77 голов и 93 ассиста.
- Сейчас Дзагоев входит в селекционную службу ЦСКА.
Источник: «Чемпионат»