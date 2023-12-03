Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жилберт Коомсон - статистика

Завершил карьеру
9 сентября 1994 (32), Аккра
#7 | Нападающий
180 см
Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
15
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сандефьорд
1 : 0
03.12.2023
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
2 : 2
12.11.2023
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
1 : 1
29.10.2023
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
4 : 3
21.10.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 1
08.10.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Сандефьорд
1 : 2
01.10.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Викинг
4 : 3
24.09.2023
Сандефьорд
1' - 80'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
2 : 0
16.09.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Одд
3 : 2
03.09.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
0 : 0
27.08.2023
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Тромсе
1 : 0
20.08.2023
Сандефьорд
1' - 89'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сандефьорд
2 : 2
12.08.2023
Мольде
1' - 85'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
5 : 1
06.08.2023
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
2 : 3
29.07.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
2 : 5
23.07.2023
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Лиллестрем
4 : 2
16.07.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
0 : 0
09.07.2023
Стабек
1' - 85'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
6 : 1
02.07.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Хаугесунд
3 : 2
11.06.2023
Сандефьорд
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Сандефьорд
4 : 1
04.06.2023
Одд
1' - 90'
52'
56'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Мольде
5 : 0
29.05.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сандефьорд
4 : 0
30.04.2023
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Русенборг
1 : 1
23.04.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
0 : 0
16.04.2023
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
ХамКам
2 : 0
10.04.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Главные новости
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:26
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
5
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
2
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
16
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
9
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+