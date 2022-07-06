Жилберт Коомсон - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Жилберт
|Фамилия
|Коомсон
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Жилберт
|Фамилия
|Коомсон
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|104' -121'
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Буде-Глимт (Буде)
|16.08.2022
|81' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|1:1
|Буде-Глимт (Буде)
|03.08.2022
|88' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|27.07.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|8:0
|Линфилд (Белфаст)
|19.07.2022
|86' -90'
|Линфилд (Белфаст)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|13.07.2022
|1' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|3:1
|Буде-Глимт (Буде)
|06.07.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|3:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)