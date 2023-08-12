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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Мольде
Сандефьорд - Мольде: обзор матча 12 августа 2023
Сандефьорд
12.08.2023, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
2 : 2
Завершен
Мольде
38'
А. Нильссон (П)
90+4'
А. Тветер
51'
М. Гредем
84'
М. Линнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Мольде
ГОЛ! 2:2!
А. Тветер
90'
+4
Замена
Y. Chaib
️️️️
Ж. Коомсон
85'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
С. Рисан Мерк
85'
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Линнес
Пас отдал
М. Эйкрем
81'
Замена
М. Линнес
️️️️
Э. Кнутсон
81'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Андре Кааса
81'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
В. Бериша
81'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Китолано
73'
Желтая карточка
М. Бьорнбак
Желтая карточка
Я. Смайлерс
70'
69'
Замена
М. Эллингсен
️️️️
С. Маннсверк
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
69'
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Гредем
Пас отдал
М. Андре Кааса
45'
+2
Желтая карточка
Б. Хансен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Нильссон
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
2
Martin Gjone
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
2-2-2-2-2
1
Кето
3
Смайлерс
25
Тайе
21
Оттоссон
25
Нильссон
3
Эгели
6
Мерк
7
Коомсон
7
Ньенету
5
27
4-3-2-1
28
Карлстрем
16
Хансен
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
8
Левик
17
Китолано
15
Кааса
20
Маннсверк
15
Кнутсон
28
Гредем
14
Бериша
6
Мерк
18
Бикоро
18
Бикоро
6
Мерк
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
7
Коомсон
11
11
7
Коомсон
20
Маннсверк
6
Эллингсен
6
Эллингсен
20
Маннсверк
15
Кнутсон
25
Линнес
25
Линнес
15
Кнутсон
14
Бериша
23
Эйкрем
23
Эйкрем
14
Бериша
17
Китолано
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
17
Китолано
15
Кааса
5
Хестад
5
Хестад
15
Кааса
Остались в запасе
Сандефьорд
Мольде
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
2
Martin Gjone
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
2
Martin Gjone
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Сандефьорд - Мольде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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