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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - ХамКам
Сандефьорд - ХамКам: обзор матча 08 октября 2023
Сандефьорд
08.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
0 : 1
Завершен
ХамКам
60'
Х. Удаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - ХамКам
90'
+3
Замена
T. Andre Soras
️️️️
М. Бьерло
80'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
М. Мава
Желтая карточка
Й. Тайе
79'
74'
Желтая карточка
М. Сандберг
Замена
К. Айер
️️️️
Й. Кьяер
62'
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
62'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Удаль
Желтая карточка
Ф. Ньенету
55'
53'
Желтая карточка
М. Бьерло
52'
Желтая карточка
Х. Удаль
46'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ф. Сьелстад
19'
Замена
Х. Удаль
️️️️
П. Александер Киркеволд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
21
Филип Оттоссон
ОП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
70
Мортен Бьерло
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Кето
2
25
Тайе
25
Нильссон
21
Оттоссон
10
Кьяер
3
Эгели
7
Коомсон
7
Ньенету
24
5
2-2-4-2
12
Сандберг
19
Гаммельбю
6
Норхейм
23
Сьелстад
19
Куртович
33
Мелгалвис
7
4
Опсал
70
Бьерло
14
Мава
16
Киркеволд
10
Кьяер
8
Айер
8
Айер
10
Кьяер
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
23
Сьелстад
25
Бьярнасон
25
Бьярнасон
23
Сьелстад
70
Бьерло
27
27
70
Бьерло
14
Мава
28
Энкеруд
28
Энкеруд
14
Мава
16
Киркеволд
19
Удаль
19
Удаль
16
Киркеволд
Остались в запасе
Сандефьорд
ХамКам
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Сандефьорд - ХамКам
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
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ХамКам
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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