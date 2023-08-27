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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Хаугесунд
Сандефьорд - Хаугесунд: обзор матча 27 августа 2023
Сандефьорд
27.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
0 : 0
Завершен
Хаугесунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Хаугесунд
Желтая карточка
В. Валле Эгели
90'
+7
88'
Вторая желтая
А. Содерлунд
Замена
Й. Кьяер
️️️️
А. Нильссон
84'
79'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Б. Лейте
79'
Замена
М. Санде
️️️️
С. Ибрахим Диарра
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
69'
Замена
К. Айер
️️️️
С. Рисан Мерк
69'
57'
Желтая карточка
V. Solheim
Желтая карточка
С. Рисан Мерк
56'
54'
Замена
A. Wichne
️️️️
Э. Селвик
15'
Желтая карточка
А. Содерлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
18
Vegard Solheim
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
16
Бруну Лейте
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Кето
2
25
Тайе
21
Оттоссон
25
Нильссон
6
Мерк
3
Эгели
7
Ньенету
7
Коомсон
5
24
1-1-4-1-3
1
Селвик
21
18
Кригард
26
Кристенсен
2
Теркильдсен
2
18
10
Нжие
29
Диарра
16
Содерлунд
16
Лейте
25
Нильссон
10
Кьяер
10
Кьяер
25
Нильссон
6
Мерк
8
Айер
8
Айер
6
Мерк
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
29
Диарра
27
Санде
27
Санде
29
Диарра
16
Лейте
34
Эскесен
34
Эскесен
16
Лейте
1
Селвик
1
1
1
Селвик
Остались в запасе
Сандефьорд
Хаугесунд
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Сандефьорд - Хаугесунд
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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Сандефьорд
Хаугесунд
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Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
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1
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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