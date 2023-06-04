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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Одд
Сандефьорд - Одд: обзор матча 04 июня 2023
Сандефьорд
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
4 : 1
Завершен
Одд
52'
Ж. Коомсон
56'
А. Тветер
90+3'
Ф. Тевелде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Одд
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тевелде
Замена
Я. Смайлерс
️️️️
В. Валле Эгели
85'
Желтая карточка
Й. Тайе
78'
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
А. Нильссон
76'
68'
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
O. Erik Midtskogen
66'
Желтая карточка
Д. Томаш
ГОЛ! 2:0!
А. Тветер
Пас отдал
Ж. Коомсон
56'
56'
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
М. Евтович
ГОЛ! 1:0!
Ж. Коомсон
52'
15'
Желтая карточка
Л. Овусу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
21
Филип Оттоссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
20
Thomas Rekdal
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
2-2-2-1-3
1
Кето
25
Тайе
5
25
Нильссон
21
Оттоссон
3
Эгели
8
Айер
7
Коомсон
24
5
9
Тветер
3-1-1-1-5
26
Гьенгор
33
Томаш
3
Баккей
28
Овусу
24
Овусу
6
Валлем
9
15
26
Евтович
21
Хаген
1
Вальстедт
3
Эгели
3
Смайлерс
3
Смайлерс
3
Эгели
25
Нильссон
6
Мерк
6
Мерк
25
Нильссон
9
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
9
26
Евтович
11
Тевелде
11
Тевелде
26
Евтович
Остались в запасе
Сандефьорд
Одд
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Сандефьорд - Одд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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2023.04.17 20:32
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