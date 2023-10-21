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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Сандефьорд
Буде-Глимт - Сандефьорд: обзор матча 21 октября 2023
Буде-Глимт
21.10.2023, суббота, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
4 : 3
Завершен
Сандефьорд
22'
Ф. Мумбанья
24'
Н. Цугель
27'
А. Гренбек
45+2'
У. Салтнес
13'
Й. Кьяер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Сандефьорд
Желтая карточка
Н. Хайкин
90'
+3
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
А. Пеллегрино
90'
84'
Замена
К. Айер
️️️️
С. Рисан Мерк
77'
Замена
А. Нильссон
️️️️
Й. Кьяер
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
63'
Замена
С. Серли
️️️️
Н. Цугель
63'
49'
Желтая карточка
С. Рисан Мерк
46'
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
ГОЛ! 4:1!
У. Салтнес
Пас отдал
А. Пеллегрино
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
45'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Гренбек
Пас отдал
А. Пеллегрино
27'
ГОЛ! 2:1!
Н. Цугель
Пас отдал
А. Пеллегрино
24'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
А. Пеллегрино
22'
13'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кьяер
Пас отдал
S. Moen Foss
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
25
Александер Нильссон
ОП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
5
Вембангомо
7
Берг
18
Мое
11
Гренбек
14
Салтнес
90
Пеллегрино
11
Цугель
29
Мумбанья
2-1-3-2-2
1
Кето
5
2
21
Оттоссон
3
Эгели
6
Мерк
10
Кьяер
7
Ньенету
7
Коомсон
5
24
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
90
Пеллегрино
8
Гулликсен
8
Гулликсен
90
Пеллегрино
11
Цугель
10
Серли
10
Серли
11
Цугель
10
Кьяер
25
Нильссон
25
Нильссон
10
Кьяер
6
Мерк
8
Айер
8
Айер
6
Мерк
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
Остались в запасе
Буде-Глимт
Сандефьорд
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
12
Mats Viken
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Буде-Глимт - Сандефьорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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