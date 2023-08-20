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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Сандефьорд
Тромсе - Сандефьорд: обзор матча 20 августа 2023
Тромсе
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сандефьорд
85'
Я. Наполеон Ромсаас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Сандефьорд
Желтая карточка
Й. Гундерсен
90'
+1
89'
Замена
Y. Chaib
️️️️
А. Нильссон
89'
Замена
К. Айер
️️️️
Ж. Коомсон
Замена
М. Коскела
️️️️
В. Эрлиен
87'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
С. Опсал
87'
ГОЛ! 1:0!
Я. Наполеон Ромсаас
Пас отдал
Р. Йенссен
85'
Замена
Я. Наполеон Ромсаас
️️️️
A. Jenssen
69'
65'
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
65'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
С. Рисан Мерк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
21
Филип Оттоссон
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
14
Tobias Vonheim Norbye
ЦЗ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
11
Youssef Chaib
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
4-2-1-3
1
Хаугаард
11
Антонсен
6
Гундерсен
25
Диуф
23
Вестерлунд
11
Йенссен
5
Опсал
26
Пейнтсил
5
15
Эрлиен
25
2-2-2-2-2
1
Кето
2
25
Тайе
25
Нильссон
21
Оттоссон
6
Мерк
3
Эгели
7
Ньенету
7
Коомсон
27
5
15
Эрлиен
33
Коскела
33
Коскела
15
Эрлиен
5
8
Ромсаас
8
Ромсаас
5
5
Опсал
23
Норхейм
23
Норхейм
5
Опсал
6
Мерк
18
Бикоро
18
Бикоро
6
Мерк
7
Коомсон
8
Айер
8
Айер
7
Коомсон
25
Нильссон
11
11
25
Нильссон
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
Остались в запасе
Тромсе
Сандефьорд
28
Кристоф Психе
ЦЗ
14
Tobias Vonheim Norbye
ЦЗ
11
Лассе Нордас
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
14
Tobias Vonheim Norbye
ЦЗ
11
Лассе Нордас
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Тромсе - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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