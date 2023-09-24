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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Сандефьорд
Викинг - Сандефьорд: обзор матча 24 сентября 2023
Викинг
24.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
4 : 3
Завершен
Сандефьорд
12'
Я. де Ланлай
17'
Л. Салвесен
53'
Л. Салвесен
84'
S. Adegbenro
29'
Ф. Ньенету
89'
А. Тветер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Сандефьорд
90'
Желтая карточка
К. Айер
89'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
А. Тветер
ГОЛ! 4:1!
S. Adegbenro
Пас отдал
С. Аукленд
84'
80'
Замена
Y. Chaib
️️️️
Ж. Коомсон
80'
Замена
Й. Кьяер
️️️️
А. Нильссон
73'
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
Замена
С. Аукленд
️️️️
Х. Танген
69'
Замена
С. Лангас
️️️️
Д. Белл
60'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
С. Свендсен
60'
Замена
П. Язбек
️️️️
Я. де Ланлай
60'
ГОЛ! 3:1!
Л. Салвесен
Пас отдал
Ш. Паттинама
53'
29'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ньенету
Пас отдал
В. Валле Эгели
ГОЛ! 2:0!
Л. Салвесен
Пас отдал
З. Трипич
17'
ГОЛ! 1:0!
Я. де Ланлай
Пас отдал
С. Свендсен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
6
Сондре Лангас
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
43
Felix Taraldset
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
44
Диоп
4
Брекало
8
Белл
7
Сольбаккен
10
Трипич
11
де Ланлай
27
Танген
7
Свендсен
15
Салвесен
2-2-2-2-2
1
Кето
2
25
Тайе
21
Оттоссон
25
Нильссон
8
Айер
3
Эгели
7
Ньенету
7
Коомсон
24
5
8
Белл
6
Лангас
6
Лангас
8
Белл
11
де Ланлай
8
Язбек
8
Язбек
11
де Ланлай
7
Свендсен
24
24
7
Свендсен
27
Танген
8
Аукленд
8
Аукленд
27
Танген
25
Нильссон
10
Кьяер
10
Кьяер
25
Нильссон
7
Коомсон
11
11
7
Коомсон
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
Остались в запасе
Викинг
Сандефьорд
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
43
Felix Taraldset
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
43
Felix Taraldset
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Викинг - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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