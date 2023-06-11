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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Сандефьорд
Хаугесунд - Сандефьорд: обзор матча 11 июня 2023
Хаугесунд
11.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
3 : 2
Завершен
Сандефьорд
10'
Б. Нжие
13'
Й. Тайе (АГ)
19'
С. Ибрахим Диарра
90+5'
Ф. Ньенету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Сандефьорд
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Ф. Ньенету
Пас отдал
Ж. Коомсон
87'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
А. Нильссон
Желтая карточка
М. Самуэльсен
81'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Б. Нжие
71'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Б. Лейте
68'
Желтая карточка
П. Теркильдсен
67'
46'
Замена
F. Palerud
️️️️
S. Moen Foss
46'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
А. Тветер
ГОЛ! 3:0!
С. Ибрахим Диарра
Пас отдал
П. Теркильдсен
19'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Й. Тайе
13'
ГОЛ! 1:0!
Б. Нжие
Пас отдал
П. Теркильдсен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
16
Бруну Лейте
ЦФ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Селвик
22
Крузнелл
5
21
18
Кригард
2
Теркильдсен
27
Санде
26
Кристенсен
10
Нжие
29
Диарра
16
Лейте
2-2-2-1-3
1
Кето
25
Тайе
5
21
Оттоссон
25
Нильссон
8
Айер
3
Эгели
7
Коомсон
5
9
Тветер
24
10
Нжие
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
10
Нжие
16
Лейте
34
Эскесен
34
Эскесен
16
Лейте
5
2
2
5
25
Нильссон
18
Бикоро
18
Бикоро
25
Нильссон
9
Тветер
7
Ньенету
7
Ньенету
9
Тветер
Остались в запасе
Хаугесунд
Сандефьорд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Хаугесунд - Сандефьорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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