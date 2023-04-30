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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Олесунн
Сандефьорд - Олесунн: обзор матча 30 апреля 2023
Сандефьорд
30.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
4 : 0
Завершен
Олесунн
43'
Д. Феллман (АГ)
61'
Й. Тайе
90+5'
Y. Chaib
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Олесунн
ГОЛ! 3:0!
Y. Chaib
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Ньенету
90'
+1
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
А. Тветер
90'
Замена
А. Нильссон
️️️️
Ф. Лофтеснес-Бюне
90'
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
Ф. Бикоро
89'
78'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
К. Бармен
71'
Замена
T. Akino Murray
️️️️
Й. Китолано
62'
Желтая карточка
Э. Сегберг
ГОЛ! 2:0!
Й. Тайе
Пас отдал
В. Валле Эгели
61'
59'
Замена
У. Кольскоген
️️️️
А. Андерсен
59'
Замена
Э. Сегберг
️️️️
J. Moe
47'
Желтая карточка
А. Мунксгор
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Феллман
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
21
Филип Оттоссон
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
5
Sander Moen Foss
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Александер Нильссон
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
1-5-4
1
Кето
25
Тайе
3
Эгели
26
Лофтеснес-Бюне
21
Оттоссон
18
Бикоро
8
Айер
5
24
9
Тветер
27
4-2-4
1
Грютебуст
18
3
Мунксгор
27
Хопланд
25
Китолано
10
Бармен
28
Диоп
8
5
Феллман
30
Андерсен
20
Эбийе
26
Лофтеснес-Бюне
25
Нильссон
25
Нильссон
26
Лофтеснес-Бюне
18
Бикоро
6
Мерк
6
Мерк
18
Бикоро
9
Тветер
7
Ньенету
7
Ньенету
9
Тветер
25
Китолано
2
2
25
Китолано
18
23
Сегберг
23
Сегберг
18
30
Андерсен
24
Кольскоген
24
Кольскоген
30
Андерсен
10
Бармен
7
7
10
Бармен
Остались в запасе
Сандефьорд
Олесунн
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
29
Wally Njie
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Michael Lansing
ВР
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Исаак Атанга
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
29
Wally Njie
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Исаак Атанга
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Сандефьорд - Олесунн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
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10
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2017.02.15 21:20
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