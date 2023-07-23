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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Буде-Глимт
Сандефьорд - Буде-Глимт: обзор матча 23 июля 2023
Сандефьорд
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
2 : 5
Завершен
Буде-Глимт
11'
А. Нильссон
21'
К. Айер
9'
А. Гренбек
33'
А. Пеллегрино (П)
41'
А. Гренбек
75'
Ф. Мумбанья
88'
У. Салтнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Буде-Глимт
88'
ГОЛ! 2:5!
У. Салтнес
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
F. Palerud
85'
83'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
82'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
76'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
76'
Замена
Б. Матиас Мое
️️️️
О. Бьортуфт
75'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Мумбанья
Замена
В. Валле Эгели
️️️️
А. Тветер
66'
65'
Замена
Б. Вембангомо
️️️️
Ф. Сьоволд
Вторая желтая
Я. Смайлерс
62'
52'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
41'
ГОЛ! 2:3!
А. Гренбек
Пас отдал
А. Пеллегрино
Желтая карточка
Й. Тайе
34'
33'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Пеллегрино
ГОЛ! 2:1!
К. Айер
21'
Желтая карточка
Я. Смайлерс
15'
ГОЛ! 1:1!
А. Нильссон
Пас отдал
Я. Смайлерс
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Гренбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
8
Кеанин Айер
ПП
5
Sander Moen Foss
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
2
Martin Gjone
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Рунар Эспейор
ЦФ
3-2-1-4
1
Кето
3
Смайлерс
25
Тайе
2
21
Оттоссон
25
Нильссон
8
Айер
5
24
9
Тветер
27
3-1-3-2-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
19
Фет
11
Гренбек
10
Серли
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
9
Тветер
3
Эгели
3
Эгели
9
Тветер
2
6
Мерк
6
Мерк
2
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
20
Сьоволд
5
Вембангомо
5
Вембангомо
20
Сьоволд
4
Бьортуфт
18
Мое
18
Мое
4
Бьортуфт
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
Остались в запасе
Сандефьорд
Буде-Глимт
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
2
Martin Gjone
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Юлиан Лунд
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
2
Martin Gjone
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Сандефьорд - Буде-Глимт
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
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Информация о матче
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