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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Бранн
Сандефьорд - Бранн: обзор матча 29 октября 2023
Сандефьорд
29.10.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бранн
90'
Ф. Ньенету
85'
Ф. Кнудсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Бранн
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ньенету
Пас отдал
Й. Тайе
90'
89'
Желтая карточка
Д. Сери
85'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кнудсен
Пас отдал
Б. Финне
82'
Замена
M. Simba
️️️️
У. Матисен
Замена
К. Айер
️️️️
Й. Кьяер
74'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
А. Тветер
70'
48'
Желтая карточка
Й. Солтведт
46'
Замена
Н. Кастро
️️️️
А. Хеггебе
31'
Желтая карточка
Ф. Берстинг
14'
Желтая карточка
Ф. Майре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
(К)
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Сиверт Хельтне Нильсен
(К)
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
15
Джонас Торсвик
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
1-2-2-5
1
Кето
25
Тайе
21
Оттоссон
25
Нильссон
10
Кьяер
3
Эгели
24
5
27
9
Тветер
4
3-1-2-1-3
1
Дюнгеланд
5
Сери
3
Кнудсен
12
6
Нильсен
7
Майре
17
Солтведт
10
Берстинг
19
Хеггебе
11
Финне
14
Матисен
10
Кьяер
8
Айер
8
Айер
10
Кьяер
9
Тветер
7
Ньенету
7
Ньенету
9
Тветер
19
Хеггебе
9
Кастро
9
Кастро
19
Хеггебе
14
Матисен
70
70
14
Матисен
Остались в запасе
Сандефьорд
Бранн
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
15
Джонас Торсвик
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
15
Джонас Торсвик
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Сандефьорд - Бранн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Christian Moen, Norway
Стадион:
Komplett Arena, Sandefjord
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