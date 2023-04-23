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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Сандефьорд
Русенборг - Сандефьорд: обзор матча 23 апреля 2023
Русенборг
23.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сандефьорд
90+4'
К. Хольс
31'
Ф. Бикоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Сандефьорд
ГОЛ! 1:1!
К. Хольс
Пас отдал
Д. Нельсон
90'
+4
86'
Замена
А. Нильссон
️️️️
К. Айер
Желтая карточка
Э. Тагсет
80'
76'
Желтая карточка
Я. Смайлерс
Замена
A. Sadiku
️️️️
U. Jenssen
72'
Замена
O. Aga
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
62'
46'
Замена
Я. Смайлерс
️️️️
Ф. Лофтеснес-Бюне
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
К. Мани Ингасон
46'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
М. Бьерло
46'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
А. Нильсен Перейра
46'
43'
Желтая карточка
Ф. Оттоссон
31'
Желтая карточка
К. Айер
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бикоро
Пас отдал
А. Тветер
Желтая карточка
М. Хенриксен
23'
19'
Желтая карточка
В. Валле Эгели
18'
Желтая карточка
Ф. Лофтеснес-Бюне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
21
Филип Оттоссон
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Александер Нильссон
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
3-2-3-2
1
Хансен
5
Роджерс
5
2
Корник
19
Перейра
29
Рейтан
7
Хенриксен
70
Бьерло
10
Торвальдссон
19
Хольс
10
Ингасон
1-5-4
1
Кето
25
Тайе
8
Айер
26
Лофтеснес-Бюне
21
Оттоссон
18
Бикоро
3
Эгели
5
9
Тветер
24
27
10
Ингасон
8
Беркеейет
8
Беркеейет
10
Ингасон
19
Перейра
20
Тагсет
20
Тагсет
19
Перейра
70
Бьерло
26
Нельсон
26
Нельсон
70
Бьерло
10
Торвальдссон
29
29
10
Торвальдссон
5
11
11
5
26
Лофтеснес-Бюне
3
Смайлерс
3
Смайлерс
26
Лофтеснес-Бюне
8
Айер
25
Нильссон
25
Нильссон
8
Айер
Остались в запасе
Русенборг
Сандефьорд
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
12
Mats Viken
ВР
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Русенборг - Сандефьорд
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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