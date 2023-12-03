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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Лиллестрем
Сандефьорд - Лиллестрем: обзор матча 03 декабря 2023
Сандефьорд
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
1 : 0
Завершен
Лиллестрем
43'
А. Тветер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Лиллестрем
80'
Замена
M. Lundemo
️️️️
В. Хофф
80'
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
Л. Рангер
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
Й. Кьяер
75'
61'
Замена
М. Болли
️️️️
H. Skogvold
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тветер
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
(К)
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Лиллестрем
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
23
Гьермунд Осен
(К)
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
19
Симон Амин
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Лиллестрем
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
90
El Schaddai Furaha
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
1-2-2-5
1
Кето
25
Тайе
21
Оттоссон
25
Нильссон
3
Эгели
10
Кьяер
27
5
4
24
9
Тветер
4-3-4
2
Рангер
5
Роджерс
4
Гарнас
19
Теннессен
29
Ибрахимай
15
Хофф
23
Осен
10
Ольсен
2
21
Кристиансен
23
10
Кьяер
6
Мерк
6
Мерк
10
Кьяер
2
Рангер
22
Слердаль
22
Слердаль
2
Рангер
15
Хофф
8
8
15
Хофф
23
14
Болли
14
Болли
23
Остались в запасе
Сандефьорд
Лиллестрем
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
19
Симон Амин
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
90
El Schaddai Furaha
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
19
Симон Амин
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Остались в запасе
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
90
El Schaddai Furaha
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Сандефьорд - Лиллестрем
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Главный судья:
Svein Oddvar Moen, Norway
Стадион:
Komplett Arena, Sandefjord
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