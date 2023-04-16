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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Тромсе
Сандефьорд - Тромсе: обзор матча 16 апреля 2023
Сандефьорд
16.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
0 : 0
Завершен
Тромсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Тромсе
Желтая карточка
Ф. Оттоссон
90'
+5
90'
Замена
T. Hafstad
️️️️
С. Опсал
86'
Замена
М. Коскела
️️️️
H. Rafn Mikaelsson
Замена
А. Нильссон
️️️️
К. Айер
85'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
С. Амин
85'
76'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
F. Winther
Желтая карточка
С. Амин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
21
Филип Оттоссон
ЦП
19
Симон Амин
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
25
Александер Нильссон
ОП
18
Федерико Бикоро
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3-4-3
1
Кето
3
Смайлерс
25
Тайе
5
3
Эгели
21
Оттоссон
19
Амин
8
Айер
27
9
Тветер
24
3-3-4
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
11
Антонсен
5
Опсал
11
Йенссен
25
Нильсен
6
15
Эрлиен
23
Вестерлунд
11
8
Айер
25
Нильссон
25
Нильссон
8
Айер
19
Амин
18
Бикоро
18
Бикоро
19
Амин
11
33
Коскела
33
Коскела
11
6
23
Норхейм
23
Норхейм
6
5
Опсал
21
21
5
Опсал
Остались в запасе
Сандефьорд
Тромсе
12
Mats Viken
ВР
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Сандефьорд - Тромсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
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