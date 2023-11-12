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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Русенборг
Сандефьорд - Русенборг: обзор матча 12 ноября 2023
Сандефьорд
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
2 : 2
Завершен
Русенборг
5'
В. Валле Эгели
45+3'
А. Тветер (П)
50'
Р. Видесхейм-Пауль
73'
H. Rosten
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Русенборг
90'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
О. Скарсем
Замена
С. Амин
️️️️
Й. Кьяер
87'
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
А. Нильссон
87'
Желтая карточка
Х. Кето
83'
76'
Замена
Н. Хольм
️️️️
Д. Нельсон
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
А. Тветер
76'
73'
ГОЛ! 2:2!
H. Rosten
Пас отдал
Э. Фредериксен
50'
ГОЛ! 2:1!
Р. Видесхейм-Пауль
Пас отдал
Л. Корник
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Тветер
45'
+3
17'
Желтая карточка
О. Селнаэс
ГОЛ! 1:0!
В. Валле Эгели
5'
Желтая карточка
А. Нильссон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
5
Sander Moen Foss
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Ulrik Jenssen
(К)
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
19
Симон Амин
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Русенборг
46
Simen Havig
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
1-2-2-5
1
Кето
5
21
Оттоссон
25
Нильссон
10
Кьяер
3
Эгели
24
5
27
9
Тветер
4
3-1-2-3-1
12
Тангвик
5
24
19
Перейра
10
Селнаэс
22
Фредериксен
77
Скарсем
2
Корник
41
Нипан
26
Нельсон
19
Видесхейм-Пауль
10
Кьяер
19
Амин
19
Амин
10
Кьяер
25
Нильссон
6
Мерк
6
Мерк
25
Нильссон
9
Тветер
7
Ньенету
7
Ньенету
9
Тветер
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
77
Скарсем
26
Нельсон
29
Хольм
29
Хольм
26
Нельсон
Остались в запасе
Сандефьорд
Русенборг
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
46
Simen Havig
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Остались в запасе
46
Simen Havig
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сандефьорд - Русенборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Главный судья:
Kai Erik Steen, Norway
Стадион:
Komplett Arena, Sandefjord
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