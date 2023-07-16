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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Сандефьорд
Лиллестрем - Сандефьорд: обзор матча 16 июля 2023
Лиллестрем
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
4 : 2
Завершен
Сандефьорд
9'
Л. Ольсен
18'
А. Адамс
38'
А. Адамс
67'
Л. Ольсен
11'
К. Айер
70'
Й. Тайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Сандефьорд
Желтая карточка
V. Skjaervik
85'
79'
Желтая карточка
Я. Смайлерс
79'
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
А. Нильссон
Замена
Т. Свендсен
️️️️
Л. Ольсен
76'
70'
ГОЛ! 4:2!
Й. Тайе
ГОЛ! 4:1!
Л. Ольсен
Пас отдал
А. Адамс
67'
Замена
M. Lundemo
️️️️
В. Хофф
62'
58'
Замена
F. Palerud
️️️️
Ф. Лофтеснес-Бюне
ГОЛ! 3:1!
А. Адамс
Пас отдал
Л. Ольсен
38'
ГОЛ! 2:1!
А. Адамс
Пас отдал
В. Драгснес
18'
11'
ГОЛ! 1:1!
К. Айер
ГОЛ! 1:0!
Л. Ольсен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
21
Филип Оттоссон
ОП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
3-4-4
20
Драгснес
28
Габриэльсен
2
Рангер
4
15
Хофф
23
Осен
29
Ибрахимай
2
21
Кристиансен
45
Адамс
10
Ольсен
2-2-2-1-3
1
Кето
25
Тайе
3
Смайлерс
25
Нильссон
21
Оттоссон
8
Айер
26
Лофтеснес-Бюне
7
Коомсон
24
9
Тветер
5
15
Хофф
8
8
15
Хофф
10
Ольсен
23
Свендсен
23
Свендсен
10
Ольсен
26
Лофтеснес-Бюне
2
2
26
Лофтеснес-Бюне
25
Нильссон
6
Мерк
6
Мерк
25
Нильссон
Остались в запасе
Лиллестрем
Сандефьорд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Лиллестрем - Сандефьорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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