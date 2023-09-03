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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Сандефьорд
Одд - Сандефьорд: обзор матча 03 сентября 2023
Одд
03.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
3 : 2
Завершен
Сандефьорд
33'
Ф. Тевелде
43'
Ф. Реннинген Йоргенсен
86'
С. Овусу
15'
Ф. Ньенету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Сандефьорд
Желтая карточка
Л. Овусу
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
С. Овусу
86'
79'
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
Т. Свендсен
70'
64'
Замена
К. Айер
️️️️
С. Рисан Мерк
ГОЛ! 2:1!
Ф. Реннинген Йоргенсен
Пас отдал
С. Овусу
43'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тевелде
Пас отдал
Ф. Реннинген Йоргенсен
33'
Желтая карточка
Ф. Реннинген Йоргенсен
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ньенету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
28
Соломон Овусу
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3-2-1-4
99
Бротвейт
3
Баккей
21
Хаген
26
Гьенгор
1
Йоргенсен
28
Овусу
24
Овусу
9
15
11
Тевелде
23
Свендсен
2-2-2-2-2
1
Кето
25
Тайе
2
21
Оттоссон
25
Нильссон
3
Эгели
6
Мерк
7
Ньенету
7
Коомсон
5
24
23
Свендсен
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
23
Свендсен
6
Мерк
8
Айер
8
Айер
6
Мерк
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
Остались в запасе
Одд
Сандефьорд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Одд - Сандефьорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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Одд
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Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
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2
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2
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2019.02.06 20:51
5
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
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2016.01.27 23:10
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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