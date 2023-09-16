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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Стремсгодсет
Сандефьорд - Стремсгодсет: обзор матча 16 сентября 2023
Сандефьорд
16.09.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
2 : 0
Завершен
Стремсгодсет
59'
Б. Сермо (АГ)
89'
Ф. Оттоссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Стремсгодсет
Замена
К. Айер
️️️️
А. Нильссон
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Ф. Оттоссон
89'
88'
Желтая карточка
Ф. Даль
78'
Замена
О. Энерсен
️️️️
Э. Мелькерсен
Замена
Й. Кьяер
️️️️
С. Рисан Мерк
74'
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
74'
64'
Замена
Л. Томассон
️️️️
Т. Грегор
61'
Замена
М. Менерт
️️️️
Х. Стеневик
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Сермо
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
11
Jostein Ekeland
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
2-2-2-2-2
1
Кето
2
25
Тайе
21
Оттоссон
25
Нильссон
3
Эгели
6
Мерк
7
Ньенету
7
Коомсон
5
24
3-2-2-2-1
16
Михра
26
Вильсвик
27
Даль
71
Вальсвик
5
Сермо
4
Грегор
20
Дансо
10
Штенгель
18
Стеневик
23
Андерсен
9
Мелькерсен
6
Мерк
10
Кьяер
10
Кьяер
6
Мерк
25
Нильссон
8
Айер
8
Айер
25
Нильссон
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
4
Грегор
2
Томассон
2
Томассон
4
Грегор
9
Мелькерсен
14
Энерсен
14
Энерсен
9
Мелькерсен
18
Стеневик
77
Менерт
77
Менерт
18
Стеневик
Остались в запасе
Сандефьорд
Стремсгодсет
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Крешник Красники
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
11
Jostein Ekeland
ЦП
Главный тренер
Йорген Иснес
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Крешник Красники
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
11
Jostein Ekeland
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Йорген Иснес
Статистика матча Сандефьорд - Стремсгодсет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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Сандефьорд
Стремсгодсет
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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