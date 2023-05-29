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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Сандефьорд
Мольде - Сандефьорд: обзор матча 29 мая 2023
Мольде
29.05.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
5 : 0
Завершен
Сандефьорд
18'
Э. Брейвик
27'
М. Линнес
49'
М. Гредем
56'
О. Брюнхильдсен
66'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Сандефьорд
79'
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
К. Айер
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Гредем
79'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
К. Хауген
71'
Замена
Э. Китолано
️️️️
Э. Брейвик
71'
Замена
Б. Хансен
️️️️
Ш. Синюан
71'
Замена
К. Эриксен
️️️️
О. Брюнхильдсен
70'
ГОЛ! 5:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
К. Хауген
66'
ГОЛ! 4:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
С. Маннсверк
56'
55'
Замена
А. Нильссон
️️️️
Ф. Бикоро
ГОЛ! 3:0!
М. Гредем
49'
37'
Желтая карточка
S. Moen Foss
33'
Желтая карточка
Ф. Бикоро
ГОЛ! 2:0!
М. Линнес
Пас отдал
М. Гредем
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Брейвик
Пас отдал
В. Бериша
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Александер Нильссон
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
28
Хауген
15
Бьорнбак
18
Синюан
33
Риса
25
Линнес
20
Маннсверк
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
14
Бериша
2-1-3-4
1
Кето
25
Тайе
5
21
Оттоссон
8
Айер
18
Бикоро
3
Эгели
5
9
Тветер
24
27
28
Хауген
8
Левик
8
Левик
28
Хауген
18
Синюан
16
Хансен
16
Хансен
18
Синюан
28
Гредем
6
Эдегор
6
Эдегор
28
Гредем
10
Брейвик
17
Китолано
17
Китолано
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
16
Эриксен
17
Брюнхильдсен
18
Бикоро
25
Нильссон
25
Нильссон
18
Бикоро
8
Айер
6
Мерк
6
Мерк
8
Айер
Остались в запасе
Мольде
Сандефьорд
31
Оливер Петерсен
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Мольде - Сандефьорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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