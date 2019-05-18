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Набиль Эль-Жар
Статистика
Набиль Эль-Жар - статистика
Завершил карьеру
27 августа 1986 (40), Алес
#25 | Нападающий
175 см | 66 кг
Марокко | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
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Испания. Примера 2012/2013
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Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
12
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
2 : 1
18.05.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Леганес
0 : 2
12.05.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
0 : 3
03.05.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леганес
0 : 0
27.04.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0 : 1
24.04.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
21.04.2019
Леганес
Был в запасе
87'
Испания. Примера, 32 тур
Леганес
1 : 1
15.04.2019
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
1 : 1
07.04.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леганес
1 : 0
04.04.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0 : 2
30.03.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
0 : 2
16.03.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
1 : 0
09.03.2019
Леганес
71' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Леганес
1 : 0
04.03.2019
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
1 : 1
24.02.2019
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
16.02.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Леганес
3 : 0
10.02.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леганес
2 : 2
26.01.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
3 : 1
20.01.2019
Леганес
86' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леганес
1 : 0
12.01.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
1 : 0
04.01.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Леганес
1 : 1
23.12.2018
Севилья
79' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 0
14.12.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Леганес
1 : 1
07.12.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
2 : 4
01.12.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Леганес
1 : 0
23.11.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Леганес
1 : 1
03.11.2018
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2 : 0
27.10.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
20.10.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Леганес
1 : 0
06.10.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
1 : 0
30.09.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леганес
2 : 1
26.09.2018
Барселона
1' - 86'
52'
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1 : 0
22.09.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0 : 1
16.09.2018
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 1
01.09.2018
Леганес
1' - 70'
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2 : 2
24.08.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
54, 88'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
2 : 1
20.08.2018
Леганес
1' - 90'
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