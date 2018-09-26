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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Барселона
Леганес - Барселона: обзор матча 26 сентября 2018
Леганес
26.09.2018, среда, 21:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
52'
Н. Эль-Жар
53'
О. Родригес
12'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Барселона
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
90'
+2
Желтая карточка
А. Ньом
88'
Замена
А. Ньом
️️️️
Н. Эль-Жар
86'
Замена
С. Мерино
️️️️
М. Весга
82'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
О. Родригес
74'
71'
Замена
Малком
️️️️
У. Дембеле
70'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Т. Вермален
64'
Желтая карточка
Т. Вермален
61'
Замена
Л. Суарес
️️️️
М. Эль-Хаддади
60'
Желтая карточка
С. Умтити
ГОЛ! 2:1!
О. Родригес
53'
ГОЛ! 1:1!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
Х. Сильва
52'
Желтая карточка
У. Бустинса
49'
Желтая карточка
Р. Перес
40'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
28
Родриго Тарин
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
3-1-2-1-2
28
Тарин
15
Гарсия
33
Сильва
5
Бустинса
6
Весга
24
Хуанфран
21
Перес
14
Родригес
25
Эль-Жар
21
Эн-Несири
3-1-2-3-1
1
тер Стеген
14
Умтити
3
Пике
4
Вермален
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Месси
10
Дембеле
11
Коутиньо
16
Эль-Хаддади
14
Родригес
6
Гумбау
6
Гумбау
14
Родригес
25
Эль-Жар
12
Ньом
12
Ньом
25
Эль-Жар
6
Весга
9
Мерино
9
Мерино
6
Весга
4
Вермален
18
Альба
18
Альба
4
Вермален
10
Дембеле
10
Малком
10
Малком
10
Дембеле
16
Эль-Хаддади
9
Суарес
9
Суарес
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Леганес
Барселона
13
Йон Андер Серантес
ВР
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
24
Яспер Силлессен
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Йон Андер Серантес
ВР
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леганес - Барселона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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