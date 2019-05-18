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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Леганес
Уэска - Леганес: обзор матча 18 мая 2019
Уэска
18.05.2019, суббота, 21:45
Испания. Примера, 38 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
55'
М. Мантовани
83'
М. Мантовани
39'
М. Мантовани (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Леганес
ГОЛ! 2:1!
М. Мантовани
Пас отдал
М. Гомес
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Мантовани
Пас отдал
Хуанпи
55'
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Мантовани
17'
Желтая карточка
К. Омеруо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Хуанпи
АП
6
Луис Авила
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-3-2-2
1
Йованович
22
Галан
26
Дигес
3
Этчейта
21
Эррера
16
Мелеро
17
Ривера
16
Гомес
10
Хуанпи
18
Гальего
6
Авила
4-1-2-1-2
13
Лунин
28
Тарин
4
Омеруо
13
Рейес
3
Кравец
6
Весга
24
Хуанфран
21
Перес
14
Родригес
9
Каррийо
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Уэска
Леганес
13
Роберто Сантамария
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
13
Роберто Сантамария
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Уэска - Леганес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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