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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леганес
Сельта - Леганес: обзор матча 14 декабря 2018
Сельта
14.12.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леганес
90'
+3
Желтая карточка
И. Куэльяр
Желтая карточка
Д. Костас
85'
Желтая карточка
М. Гомес
35'
Желтая карточка
Д. Юнка
28'
24'
Желтая карточка
М. Весга
17'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-2-2-2
36
Бланко
17
Юнка
14
Араужо
4
Костас
22
Мальо
5
Йокушлу
19
Санчес
17
Буфал
10
Мендес
10
Аспас
9
Гомес
4-2-1-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
5
Бустинса
6
Гумбау
6
Весга
24
Хуанфран
14
Родригес
9
Каррийо
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Сельта
Леганес
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Сельта - Леганес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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