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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Сельта
Леганес - Сельта: обзор матча 27 апреля 2019
Леганес
27.04.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Сельта
Желтая карточка
Ресио
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3-3-1-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
5
Бустинса
6
Весга
12
Ньом
36
Ресио
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
4-3-1-2
36
Бланко
22
Мальо
14
Араужо
22
Кабрал
15
Оласа
19
Санчес
17
Юлсагер
68
Лоботка
17
Буфал
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Леганес
Сельта
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Леганес - Сельта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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