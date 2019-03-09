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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леганес
Атлетико - Леганес: обзор матча 09 марта 2019
Атлетико
09.03.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
50'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леганес
Замена
Хуанфран
️️️️
Н. Калинич
73'
71'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Х. Эрасо
71'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
М. Брейтуэйт
65'
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
Т. Лемар
53'
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
50'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Солано
46'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
46'
15'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
Х. Хименес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
33
Андрес Солано
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Родри
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Леганес
1
Андрес Прието
ВР
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Облак
33
Солано
15
Савич
20
Хименес
4
Ариас
16
Родри
18
Парти
7
Витоло
10
Корреа
7
Гризманн
9
Калинич
3-3-2-2
13
Лунин
4
Омеруо
13
Рейес
28
Тарин
12
Ньом
6
Весга
3
Кравец
14
Эрасо
21
Перес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
33
Солано
18
Лемар
18
Лемар
33
Солано
9
Калинич
20
Хуанфран
20
Хуанфран
9
Калинич
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
22
Брейтуэйт
14
Эрасо
9
Каррийо
9
Каррийо
14
Эрасо
Остались в запасе
Атлетико
Леганес
1
Антонио Адан
ВР
21
Альваро Мората
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Андрес Прието
ВР
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
21
Альваро Мората
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Андрес Прието
ВР
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Атлетико - Леганес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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