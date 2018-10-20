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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леганес
Валенсия - Леганес: обзор матча 20 октября 2018
Валенсия
20.10.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
85'
Х. Луис Гайя
63'
Ж. Гумбау (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леганес
Желтая карточка
Д. Парехо
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Гайя
Пас отдал
Д. Парехо
85'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Гумбау
48'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
33'
Желтая карточка
О. Родригес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
12
Пиччини
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
90
Черышев
9
Гамейро
19
Родриго
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
6
Гумбау
6
Весга
24
Хуанфран
21
Перес
14
Родригес
9
Каррийо
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Валенсия
Леганес
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Валенсия - Леганес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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