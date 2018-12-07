Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Хетафе
Леганес - Хетафе: обзор матча 07 декабря 2018
Леганес
07.12.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
64'
А. Ньом
39'
Л. Кабрера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Хетафе
Красная карточка
Р. Перес
90'
+3
75'
Желтая карточка
Д. Джене
ГОЛ! 1:1!
А. Ньом
Пас отдал
Ю. Эн-Несири
64'
Желтая карточка
А. Ньом
49'
42'
Желтая карточка
Х. Мата
39'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кабрера
Пас отдал
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Микель Весга
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
4-2-1-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
5
Бустинса
12
Ньом
6
Гумбау
6
Весга
21
Перес
14
Родригес
21
Эн-Несири
9
Каррийо
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
18
Гонсалес
6
Кабрера
20
Фулкье
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
21
Ндиайе
17
Мата
19
Молина
Остались в запасе
Леганес
Хетафе
13
Андрей Лунин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Леганес - Хетафе
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Хетафе
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+