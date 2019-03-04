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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Леванте
Леганес - Леванте: обзор матча 04 марта 2019
Леганес
04.03.2019, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
13'
О. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Леванте
Желтая карточка
О. Родригес
90'
+5
Желтая карточка
Р. Тарин
87'
86'
Желтая карточка
Джейсон
86'
Желтая карточка
Коке
Замена
Хуанфран
️️️️
Д. Сиовас
83'
82'
Желтая карточка
Р. Везо
Желтая карточка
Д. Сиовас
82'
75'
Замена
Р. Марти
️️️️
М. Саймон
Желтая карточка
И. Куэльяр
70'
Замена
Р. Тарин
️️️️
Д. Рейес
70'
Замена
С. Мерино
️️️️
Г. Каррийо
68'
66'
Замена
Коке
️️️️
Э. Кабако
Желтая карточка
Д. Рейес
65'
Желтая карточка
Ресио
44'
30'
Желтая карточка
Э. Кабако
ГОЛ! 1:0!
О. Родригес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Коке
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
13
Рейес
4
Омеруо
22
Сиовас
3
Кравец
12
Ньом
21
Перес
36
Ресио
14
Родригес
9
Каррийо
22
Брейтуэйт
4-1-3-2
13
Айтор
23
Кабако
44
Пьер
21
Рубен Везо
13
Луна
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
27
Саймон
25
Моралес
9
Майорал
13
Рейес
28
Тарин
28
Тарин
13
Рейес
22
Сиовас
24
Хуанфран
24
Хуанфран
22
Сиовас
9
Каррийо
9
Мерино
9
Мерино
9
Каррийо
23
Кабако
23
Коке
23
Коке
23
Кабако
27
Саймон
9
Марти
9
Марти
27
Саймон
Остались в запасе
Леганес
Леванте
13
Андрей Лунин
ВР
6
Микель Весга
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
6
Микель Весга
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Леганес - Леванте
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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