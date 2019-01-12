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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Уэска
Леганес - Уэска: обзор матча 12 января 2019
Леганес
12.01.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Уэска
73'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Уэска
Желтая карточка
Х. Сильва
89'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Сильва
73'
67'
Желтая карточка
Х. Пулидо
Желтая карточка
У. Бустинса
58'
Желтая карточка
Д. Сиовас
35'
30'
Желтая карточка
Г. Мелеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
36
Ресио
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
5
Бустинса
33
Сильва
22
Сиовас
6
Весга
12
Ньом
21
Перес
14
Родригес
21
Эн-Несири
9
Каррийо
4-3-2-1
13
Сантамария
29
Акапо
44
Инсуа
5
Пулидо
21
Мирамон
17
Ривера
18
Мусто
16
Мелеро
7
Феррейро
16
Гомес
9
Эрнандес
Остались в запасе
Леганес
Уэска
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
36
Ресио
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
36
Ресио
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Леганес - Уэска
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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