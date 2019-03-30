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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леганес
Хетафе - Леганес: обзор матча 30 марта 2019
Хетафе
30.03.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 2
Завершен
Леганес
49'
М. Сантос
83'
Хуанфран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леганес
Желтая карточка
М. Фламини
90'
+1
Желтая карточка
Д. Джене
86'
83'
ГОЛ! 0:2!
Хуанфран
Пас отдал
Г. Каррийо
Желтая карточка
М. Оливера
70'
68'
Желтая карточка
Г. Каррийо
Желтая карточка
Д. Суарес
65'
65'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Сантос
Пас отдал
Х. Сильва
Желтая карточка
Н. Максимович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
24
Хуанфран
ЦП
36
Ресио
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
6
Кабрера
17
Оливера
20
Фулкье
8
Арамбарри
88
Максимович
20
Портильо
19
Молина
17
Мата
3-3-1-1-2
25
Куэльяр
28
Тарин
22
Сиовас
33
Сильва
12
Ньом
6
Весга
5
Бустинса
21
Перес
14
Родригес
27
Сантос
9
Каррийо
Остались в запасе
Хетафе
Леганес
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
3
Василий Кравец
ЛЗ
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хуанфран
ЦП
36
Ресио
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хуанфран
ЦП
36
Ресио
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Хетафе - Леганес
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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