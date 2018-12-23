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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Севилья
Леганес - Севилья: обзор матча 23 декабря 2018
Леганес
23.12.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
5'
М. Весга
90+1'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Севилья
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Р. Меса
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Г. Каррийо
79'
76'
Замена
Нолито
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
Х. Сильва
70'
67'
Желтая карточка
А. Силва
62'
Замена
Й. Наньон
️️️️
Г. Меркадо
Желтая карточка
Р. Перес
59'
Замена
Р. Тарин
️️️️
А. Ньом
49'
46'
Замена
К. Промес
️️️️
Х. Навас
45'
+1
Желтая карточка
Г. Меркадо
45'
+1
Красная карточка
Ф. Васкес
44'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
А. Ньом
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Весга
Пас отдал
А. Ньом
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
8
Борха Лассо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Куэльяр
5
Бустинса
4
Омеруо
33
Сильва
22
Сиовас
6
Весга
12
Ньом
21
Перес
14
Родригес
21
Эн-Несири
9
Каррийо
4-1-2-1-2
31
Вацлик
16
Навас
25
Меркадо
21
Гомес
18
Эскудеро
10
Амаду
23
Карришу
16
Меса
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
19
Силва
12
Ньом
28
Тарин
28
Тарин
12
Ньом
9
Каррийо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
9
Каррийо
25
Меркадо
23
Наньон
23
Наньон
25
Меркадо
16
Навас
10
Промес
10
Промес
16
Навас
19
Силва
3
Нолито
3
Нолито
19
Силва
Остались в запасе
Леганес
Севилья
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Борха Лассо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Борха Лассо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Леганес - Севилья
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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